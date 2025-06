Fiamme nella notte a Racale, distrutta una Lancia Musa

Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca 04.50, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Liguria, nel Comune di Racale, per l’incendio che ha coinvolto un’autovettura parcheggiata nel centro abitato, nei pressi del civico 4.

L’incendio ha interessato e completamente distrutto una Lancia Musa, sita in adiacenza a un edificio adibito ad abitazione . Le fiamme, per irraggiamento, hanno coinvolto anche una finestra in Pvc dell’immobile, provocando lo scioglimento della tapparella e la rottura dei vetri.

L’intervento dei Caschi Rossi ha consentito il completo spegnimento dell’autovettura e la messa in sicurezza dell’area, impedendo ulteriori danni a cose e persone.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.