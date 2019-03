Rogo nella notte a Torre San Giovanni, danneggiato un lido balneare. Indagini in corso

A circa 24 ore di distanza dall’incendio che si è registrato ieri nel capoluogo e, più precisamente in Via Siracusa, dove, le fiamme hanno avvolto e distrutto un camper, in Salento si registra un nuovo rogo.

Intorno alle ore 2.00, a Torre san Giovanni, nella marina di Ugento, un incendio ha colpito e fortemente danneggiato il lido balneare “Il Molo”.

A dare l’allarme il titolare della struttura che, non appena accortosi di quanto stesse accadendo, ha prontamente chiamato gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano e i Vigili del Fuoco.

Non appena giunti sul luogo, i Caschi Rossi hanno domato l’incendio e una volta terminate le operazioni di spegnimento, insieme agli agenti, si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento. Al momento non sono stati trovati possibili inneschi.

Il danno è ancora in fase di quantificazione.