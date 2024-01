A fuoco un’officina a Morciano di Leuca, locale e un’abitazione dichiarati inagibili

Le cause che hanno provocato i fatti sono in fase di accertamento e spetterà come sempre a chi preposto, al termine delle verifiche stabilirle.

Fiamme nella mattinata di oggi a Morciano di Leuca, dove, intorno alle 9.00, una squadra dei Vigili del Fuoco è stata chiamata a intervenire nel comune del Capo di Leuca, in quanto un incendio si era sviluppato all’interno di un’officina di riparazione attrezzi e del relativo deposito.

Il rogo che ha interessato gli interno, ha richiesto il supporto di un’ulteriore squadra proveniente dal distaccamento di Ugento e di un’autobotte.

Giunti sul posto i Caschi Rossi, hanno dovuto lavorare non poco per domare le fiamme, che hanno coinvolto gli attrezzi agricoli custoditi all’interno e una volta terminate le operazioni di spegnimento, hanno svolto tutte verifiche di agibilità dell’edificio.

Una volta terminato il tutto, insieme al tecnico del Comune, è stato necessario dichiarare inagibili sia l’officina che il primo piano, a uso abitazione dello stesso proprietario.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire le natura dell’incendio.