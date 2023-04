Fiamme nella notte a Ugento, Opel Corsa distrutta da un incendio

Sono ancora in corso tutti gli accertamenti per stabilire con esattezza la natura e solo al termine di questi si potrà conoscere qualcosa di più

Fiamme nella notte a Ugento, dove, intorno alle 3.00 i Vigili del Fuoco del Distaccamento locale e di quello di Gallipoli, sono intervenuti in Via Fratelli Molle, in quanto un incendio aveva interessato un’autovettura, una Opel Corsa di proprietà di una 49enne.

I Caschi Rossi hanno prontamente domato il rogo, poi, una volta terminate le operazioni di spegnimento, messo in sicurezza il mezzo e la zona, scongiurando ulteriori danni a cose e persone.

Successivamente, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per verificare la natura dei fatti.

L’auto è andata completamente distrutta.