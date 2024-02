Paura nella notte a Monteroni, a fuoco una palazzina. Edificio inagibile ed evacuato

Sono stati momenti di paura quelli che hanno vissuto alcuni condomini di una palazzina nella nottata appena trascorsa.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 3.30, quando, quattro squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, due di queste dotate di autoscala e un’autobotte, sono intervenute a Monteroni, in Via Archita da Taranto, in quanto, al piano rialzato di un edificio era scoppiato un incendio.

All’arrivo dei Caschi Rossi, gli inquilini dell’abitazione coinvolta dalle fiamme, due fratelli di 33 e 41 anni, erano riusciti a uscire e mettersi in salvo, ma a causa dell’effetto camino, fenomeno che comporta la salita verso l’alto del fumo, i dieci occupanti degli appartamenti siti ai piani superiori sono rimasti bloccati.

Tempestivamente, gli uomini di “Viale Grassi, grazie all’ausilio delle autoscale, sono riusciti a raggiungere le altre persone, che si erano rifugiate sui balconi e a condurle in luoghi sicuri.

Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Le operazioni di soccorso e spegnimento, hanno richiesto notevole impegno e si sono protratte per oltre quattro ore.

A incendio domato sono stati svolti i sopraluoghi, al termine dei quali si è constatata l’inagibilità dell’abitazione interessata dal fuoco e di quelle sovrastanti.

Sono in corso le investigazioni per stabilire con esattezza le cause dei fatti.