Fiamme nella notte a Ugento, a fuoco tavoli e sedie di una pizzeria. Si indaga

Dopo l’incendio della notte tra il 28 e il 29 dicembre che ha quasi distrutto due furgoni per la vendita dei fiori parcheggiati in Via dell’Abate, a Lecce, è stata un’altra giornata movimentata per i Vigili del Fuoco, chiamati ad intervenire a Ugento, dove un rogo stava “divorando” sedie e tavolini di una pizzeria che si affaccia su via Puglia.

L’orologio aveva da poco segnato mezzanotte, quando è scattato l’allarme. Sul posto, sono intervenuti i Caschi gialli che hanno domato le fiamme. Una volta spento il fuoco, insieme ai Carabinieri della stazione locale, hanno effettuato un sopralluogo, per stabilire con esattezza se l’origine dell’incendio è stata dolosa. Attualmente non si esclude alcuna pista.

L’incendio non ha provocato grossi danni se non gli arredi bruciati – una decina di tavoli e sedie in plastica – e una delle pareti esterne del locale annerita.