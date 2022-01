Fiamme nella notte a Presicce-Acquarica, a fuoco una ruspa all’interno di un cantiere

Ancora fiamme nel Salento e ancora all’interno di un cantiere. Dopo l’incendio di alcuni giorni fa a Veglie, che ha interessato un escavatore, nella nottata appena trascorsa, un nuovo rogo ha coinvolto una macchina da lavoro all’interno, nuovamente, di un cantiere dell’Acquedotto Pugliese.

Le lancette dell’orologio avevano da pochissimi minuti superato le 24.00, quando, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase è intervenuta in via Kennedy, in località Acquarica del Capo, nel comune Presicce-Acquarica, per l’incendio di una macchina movimento terra (una ruspa).

All’arrivo sul posto, le fiamme avevano interessato la terna di una ditta di Poggiardo che, in questo periodo sta svolgendo alcuni lavori sulla fogna nera appaltati dall’Acquedotto Pugliese.

I Caschi Rossi hanno provveduto allo spegnimento del rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’accadimento.

Le indagini, per risalire alle cause del rogo sono in fase di accertamento.