Ancora un rogo nel Salento, fiamme mandano in fumo stabilimento balneare a Lido Marini

A poco più di 24 ore dall’incendio che ha distrutto cinque mezzi all’interno di un’azienda pubblicitaria a Carmiano, alle prime luci dell’alba di oggi le fiamme hanno distrutto uno stabilimento balneare a Lido Marini.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 4.00, quando, presso la sala operativa dei Vigili del Fuoco è giunta una chiamata di emergenza nella quale si segnalava un incendio divampato presso il lido ubicato nella Marina di Ugento.

Non appena giunti sul posto, i Caschi Rossi si sono trovati davanti a una scena tremenda, le lingue di fuoco, infatti, avevano avvolto il gazebo, pedane, ombrelloni e varie suppellettili.

Immediatamente, quindi, si sono messi all’opera e per domare l’incendio hanno dovuto operare per diverse ore in condizioni di difficoltà.

Una volta terminate le operazioni di spegnimenti si sono prontamente messi all’opera per mettere la zona in condizioni di sicurezza e, insieme agli uomini delle Forze dell’Ordine, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento. Al momento non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa.

I danni riportati dalle strutture sono ingenti e in fase di quantificazione.