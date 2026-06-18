Una notte di intensa attività per i soccorritori nel Salento. Intorno alle ore 00:41, un grave incendio a Taurisano ha interessato tre autovetture parcheggiate all’interno della nota struttura ricettiva “Masseria Bianca”.

Il rogo, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha illuminato la notte richiedendo l’immediato intervento dei soccorsi per evitare che la situazione evolvesse in tragedia.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Ricevuta l’allerta, sul posto sono confluite d’urgenza due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce del Distaccamento di Tricase e i Vigili del Fuoco Volontari di Ugento

Le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto due Fiat Panda e una Fiat Multipla. Grazie alla rapidità e alla professionalità dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato prontamente circoscritto. Questo intervento provvidenziale ha impedito alle fiamme di propagarsi alla vicina struttura ricettiva della Masseria Bianca, scongiurando danni strutturali o conseguenze ben più gravi per gli ospiti e il personale presente.

Indagini in corso e soccorsi sul posto

Una volta ultimate le operazioni di spegnimento e di successiva bonifica, l’intera area interessata è stata messa in sicurezza.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’evento sono intervenuti tempestivamente i militari dell’Arma dei Carabinieri di Casarano, incaricati di effettuare i rilievi stradali e gli accertamenti di competenza e il personale sanitario del 118, giunto a scopo precauzionale per garantire l’assistenza medica in caso di necessità.