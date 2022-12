Ancora un incendio a Casarano, vanno a fuoco una viletta e due autovetture

Ancora non si conosco le cause e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle, al momento, però, non si esclude alcuna pista, compresa quella dolosa, la più battuta.

Dopo gli incendi che hanno colpito una concessionaria d’auto e una ditta di smaltimento dei rifiuti, lo scorso 29 novembre, un nuovo rogo si è sviluppato a Casarano.

Le lancette dell’orologio avevano superato le 17.30, quando, in Via Pineta, alla periferia della cittadina del Sud Salento, le fiamme hanno colpito una villetta di proprietà di un 50enne, ma al momento locata a un 43enne imprenditore del posto, che opera nel settore agroalimentare.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli che, hanno domato le fiamme.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento, insieme ai Carabinieri della Compagnia locale, hanno messo in sicurezza l’abitazione e la zona e compiuto tutti i rilievi del caso, per stabilire con esattezza la natura dei fatti.

Le investigazioni sono ancora in corso ma, ripetiamo, la natura dolosa è quella maggiormente accreditata.

A causa dell’incendio, l’interno della villa è andato distrutto, il fuoco, inoltre, ha interessato due autovetture parcheggiate all’interno.