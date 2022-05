Incendio nella notte all’interno di un vivaio, auto distrutta dalle fiamme. Si indaga

Dopo l’incendio che nella mattinata di ieri ha interessato alcuni un appezzamento di terra in Via Rapolla a Lecce, nella nottata appena trascorsa un nuovo incendio si è verificato sul territorio salentino.

Il rogo si è sviluppato all’interno del vivaio “Mello” sulla strada che collega Carmiano a Novoli. Le fiamme hanno interessato in particolare un’autovettura parcheggiata all’interno che è andata totalmente distrutta.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Veglie, che al loro arriva hanno prontamente domato le fiamme, facendo sì che non si propagassero nelle zone limitrofe, per poi mettere in sicurezza la zona.

Terminate tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri, hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al divampare del rogo.

Al momento sono in corso le indagini, ma non si esclude alcuna pista.

L’auto interessata, ripetiamo, è andata distrutta.