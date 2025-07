Inchiesta per presunta corruzione con il coinvolgimento di ex assessore regionale. Le decisioni del Riesame.

Disposti i domiciliari per l’imprenditore Alfredo Barone (era in carcere). Ed annullamento dei domiciliari per l’ingegnere Maurizio Laforgia, che è tornato in libertà. Infine, attenuazione della misura cautelare per l’imprenditore Marino Congedo, dopo i tre arresti del 3 luglio scorso, per presunta corruzione. Parliamo dell’inchiesta tra Lecce e Bari, che ha coinvolto anche l’ex consigliere regionale Alessandro Delli Noci (indagato a piede libero).

Il tribunale del Riesame (presidente Elena Coppola, a latere Chiara Panico e Andrea Giannone), nella giornata di oggi, ha accolto parzialmente il ricorso della difesa ed ha disposto la misura cautelare dei domiciliari per l’imprenditoreAlfredo Barone, 69 anni, di Biella (ex sindaco di Parabita). L’indagato è difeso dall’avvocato Francesco Galluccio Mezio.

Invece, per Maurizio Laforgia, 52enne di Bari, definito dalla Procura, “faccendiere-lobbista”, il Riesame ha accolto il ricorso degli avvocati Michele Laforgia e Viola Messa ed ha annullato i domiciliari con braccialetto elettronico. Infine, per l’imprenditore Marino Congedo, 82 anni, di Galatina, sottoposto alla stessa misura cautelare di Laforgia, i giudici del Riesame hanno confermato i domiciliari, ma senza braccialetto elettronico. Il ricorso era stato presentato dagli avvocati Francesco Galluccio Mezio e Ladislao Massari, solo in relazione alla gravità indiziaria.

Il collegio difensivo aveva impugnato l’ordinanza del gip Angelo Zizzari che aveva portato a tre arresti ed a quattro misura interdittive.

Va detto che nel corso dell’udienza di Riesame, i pm Alessandro Prontera e Massimiliano Carducci, avevano presentato una modifica dell’accusa provvisoria di corruzione, da impropria a propria che si configura quando il pubblico ufficiale riceve indebitamente denaro o altra utilità per compiere omettere o ritardare un atto contrario ai doveri d’ufficio.. La modifica presentata in sede di Riesame dalla Procura di Lecce, riguarda il capo di accusa, in cui si ipotizzano anche gli interventi di Delli Noci per ottenere l’accoglimento dei progetti presentati dagli imprenditori.

Gli indagati rispondono a vario titolo delle accuse di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici.

Ricordiamo che il 10 e 11 giugno si sono svolti gli interrogatori preventivi che hanno riguardato 11 persone, nel corso dei quali, gli indagati si sono difesi dalle accuse.

Secondo la Procura, tra gli obiettivi dell’associazione, vi erano il consolidamento e l’incremento del potere economico imprenditoriale nell’ambito dell’edilizia residenziale ed il condizionamento dell’azione amministrativa dei comuni di Lecce, Surbo e Gallipoli e della Regione Puglia. Tra i progetti finiti sotto la lente della Procura compaiono quelli co-finanziati dalla Regione Puglia, nell’ambito del “Pia Turismo”, come “Stimmatine” e “Santa Lucia”.

Invece, nei confronti di Delli Noci (per il quale la Procura aveva chiesto i domiciliari), il gip non ha riconosciuto la sussistenza delle esigenze cautelari e non ha disposto alcuna misura. Va detto, che dopo la richiesta di arresto, Delli Noci aveva presentato le dimissioni da assessore regionale allo Sviluppo Economico e da consigliere regionale.