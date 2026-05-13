Spaccio di cocaina, marijuana e hashish. Ci sono ben 24 indagati in una inchiesta della Dda

Chiusa una delicata e complessa inchiesta con ben 24 indagati, da parte della Dda di Lecce, che ha portato alla luce una serie di cessioni di stupefacenti a Nardò. E poi, a Copertino, Merine, Nociglia e Castro. L’avviso di conclusione delle indagini porta la firma del pm Patrizia Ciccarese.

L’indagine ha riguardato episodi di spaccio di cocaina, marijuana e hashish (in una circostanza si parla di una partita di droga di 8 chili), tra l’ottobre 2021 e l’estate del 2022. La droga, come, sovente, emerge in queste inchieste, veniva chiamata con nomi in codice. Tra questi troviamo “bottiglia di vino”, “caffè” o “birre”.

I 24 indagati, alcuni dei quali vennero arrestati in flagranza sono Altin Avduramani, 52 anni di origini albanesi, ma residente a Castro; Samuele Antico, 25 anni, di Nardò; Stefano Bascià, 40 anni, residente a Lizzanello; Marco Bruno, 36 anni, di Lecce; Manuela Castelluzzo, 48 anni, di Lecce; Giuseppina Ciriolo, 38 anni, domiciliata a Ruffano; Luisa Contaldo, 40 anni, di Nardò; Patrizia De Matteis, 54 anni, residente a Cutrofiano; Paolo De Vitis, 40 anni, di Nardò; Saimir Durra, 52 anni, nato in Albania, residente a Lecce; Gioele Elia, 23 anni, di Lecce; Marcello Fracella, 51 anni, di Nardò; Salvatore Montinaro, 45 anni, di Nardò, detto “Totò” (coinvolto in numerosi episodi di spaccio); Luca Elio My, 42 anni, di Nardò; Mirko Pagano, 41 anni, di Copertino; Andrea Leonardo Palumbo, 44 anni, residente a Cutrofiano; Deborah Polo, 39 anni, di Nardò; Salvatore Rizzo, 48 anni, di Poggiardo, residente a Nociglia; Michele Pietro Romanelli, 39 anni, domiciliato a Ruffano; Giampiero Russo, 36 anni,; Salvatore Santoro, 58 anni, di Brindisi; Anais Scalese, 30 anni, residente a Cutrofiano; Alessandro Sozzo, 46 anni, di Arnesano; Sara Tafuro, 43 anni, residente a Racale.

Tra gli episodi di maggior rilievo c’è quello riguardante Altin Avduramani e Sara Tafuro. I due, in data 16 luglio 2022, nei pressi di Melissano, avrebbero organizzato il trasporto in macchina di due chili di cocaina, con il coinvolgimento nelle vesti di corriere della droga, della cognata di Tafuro, Parliamo di Giuseppina Ciriolo già arrestata e condannata separatamente, per questo episodio. I poliziotti trovarono in una scatola sul tappetino del lato passeggero due involucri contenenti lo stupefacente.

Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Alessandro Stomeo Mario Blandolino, Simone Viva, Rosalba Pindinello.

Potranno chiedere l’interrogatorio prima che il pm, eventualmente, chieda il rinvio a giudizio e dunque il processo.