Scontro tra auto e bici sulla Lecce-San Pietro in Lama, ciclista in codice rosso al “Fazzi”

Ancora non si conoscono con esattezza le dinamiche che hanno portato ai fatti e, come sempre, spetterà alle Forze dell’Ordine fare luce sulle modalità, fatto sta che le strade del Salento sono state ancora una volta scenario di un incidente stradale grave.

Nella tarda serata di ieri, infatti, sulla Strada Provinciale 16, che da Lecce conduce a San Pietro in Lama, per cause ancora in corso di chiarimento, ripetiamo, una bicicletta e un’autovettura, una Fiat Punto, si sono scontrate.

Ad avere la peggio il conducente della due ruote, un giovane extracomunitario, che, a seguito dell’impatto, è stato sbalzato dalla sella.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che, non appena giunti, hanno prestato le prime cure del caso al ciclista per poi trasportarlo a sirene spiegate, in codice rosso, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’accadimento anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le responsabilità.