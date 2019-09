Alla guida di un camion esce fuori strada e si ribalta, traffico in tilt sulla Nardò-Avetrana

A poche ore di distanza dall’incidente che ha visto coinvolto un giovane di Ruffano che sulla Miggiano-Taurisano, dopo aver perso il controllo della propria autovettura, si è schiantato contro un muretto a secco per poi rimanere incastrato nelle lamiere, che nel primo pomeriggio di oggi si è registrato un nuovo sinistro.

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 14.00, quando, sulla strada provinciale che collega Nardò ad Avetrana un grosso camion, impegnato nel trasporto dell’uva vendemmiata, per cause ancora da chiarire è uscito fuori strada andando a ribaltarsi nelle campagne che costeggiano l’arteria stradale.

Immediato è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i militari dell’Arma dei Carabinieri.

Il personale medico ha dapprima soccorso il conducente del mezzo, poi, i Caschi Rossi, hanno dato il via alle operazioni per estrarre l’articolato.

Fortunatamente, l’incidente è stato grave solo da un punto di vista scenografico, non registrando feriti, ma ha comportato la chiusura della strada per un lungo periodo, creando gravissimi disagi e lunghe code per gli automobilisti che a quell’ora percorrono in tanti la strada.