Scontro tra Clio e Apecar sulla Ugento-Racale, una persona in codice rosso in ospedale

È di due feriti, di cui uno trasportato in gravi condizioni in ospedale il bilancio di un nuovo incidente stradale avvenuto sulle strade del Salento.

Nella mattinata di oggi, infatti, sulla Strada che collega Ugento a Racale, per cause ancora da chiarire, due mezzi, una Renault Clio e una Apecar, nei pressi di un distributore di benzina, si sono scontrati.

Ad avere la peggio il conducente della tre ruote che è stato trasportato in Codice rosso in ospedale.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno dapprima prestato le prime cure in loco al guidatore dell’Ape, per poi trasportarlo a sirene spiegate in ospedale.

Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che l’Ape stesse per immettersi sulla carreggiata, quando, è sopraggiunta l’autovettura di marca francese ed è avvenuto l’impatto.

Sul luogo del sinistro, oltre al personale medico, anche gli agenti di Polizia Municipale, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause dell’incidente.

Il conducente della Clio non ha riportato conseguenze gravi, anche se si è sottoposto a tutti gli esami.