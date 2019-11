‘Una tragedia che Galatone difficilmente dimenticherà’. Il sindaco Filoni proclama il lutto cittadino

Il Sindaco di Galatone, Flavio Filoni è stato uno dei primi a raggiungere via Giorgio Almirante dove, poco dopo le 8.00 del mattino, si era verificato un terribile incidente stradale in cui avevano perso la vita quattro persone. Tre operai – Pasquale Filieri, titolare della Eco.Man Salento e volto noto in città per il suo ruolo di vicepresidente della locale Protezione civile, Luigi Casaluci e Antonio Mezzi – travolti mentre stavano potando alcuni alberi sul ciglio della carreggiata e l’automobilista – Alessandro Liguori, originario di Neviano, ma sposato ad Aradeo – che li ha trascinati via con la sua Golf bianca fuori controllo (forse) dopo un sorpasso azzardato.

Era stato informato della gravità dell’accaduto, ma solo quando si è trovato davanti alla scena ha capito di essere di fronte ad una vera e propria strage. La circonvallazione era illuminata dalle sirene dei vigili del fuoco, delle ambulanze, dei carabinieri e degli agenti della polizia locale. A terra sangue e morte. Dare conforto alle famiglie delle vittime, a quel punto, è diventata una priorità per il primo cittadino che ha annullato subito tutti gli eventi in programma.

«Un giorno tragico che Galatone difficilmente dimenticherà. Non si può trovare una spiegazione a tanto dolore» aveva poi scritto sulla pagina Facebook ufficiale del Comune facendo suo lo strazio di una intera comunità, unita dalle lacrime per chi non c’era più e stretta nella preghiera per il quinto ferito – l’unico sopravvissuto – ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce.

I funerali

Filoni aveva già annunciato la sua intenzione di proclamare il lutto cittadino, ufficializzato nelle scorse ore con decreto n. 14/2019 per oggi, mercoledì 27 e domani, giovedì 28 novembre 2019. Insieme alla sua amministrazione e alla sua città, provata e sconvolta per il terribile incidente, parteciperà ai funerali che si celebreranno il 28 nel Santuario del SS. Crocifisso di Galatone, alle ore 15:00.

«Erano tutte brave persone, casa e lavoro, non si può morire così». Questa la frase carica di dolore pronunciata da tutti, una volta appresa la notizia. Un dolore condiviso anche dal sindaco di Aradeo, Luigi Arcuti e dal primo cittadino di Neviano, Silvana Cafaro.