Auto contro moto sulla Lecce-Vernole, conducente della due ruote in ospedale

Non accenna minimanete a placarsi l’ondata di gravi sinistri stradali nel Salento.

A poche ore di distanza dall’incidente in cui ha visto perdere la vita Giovanni Panettella, questa mattina un altro scontro si è verificato sulle strade salentine e, per la precisione, sulla Lecce-Vernole e, anche questa volta, sono rimaste coinvolte un’autovettura e una moto.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la macchina, proveniente da Vernole in direzione Lecce, abbia compiuto una svolta per immettersi sullo svincolo che porta a Merine, in quel momento è sopraggiunta in direzione opposta la due ruote e lo scontro è stato inevitabile, quasi frontale.

Il conducente della motocicletta è stato sbalzato dalla sella ed è caduto sull’asfalto.

Non appena dato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi in loco, per poi trasportare il motociclista a sirene spiegate presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dei fatti anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito alla scena. Una volta terminati gli accertamenti, gli uomini della “Benemerita”, si sono messi al lavoro per regolare il traffico rimasto congestionato.

Il conducete dell’auto è rimasto illeso.