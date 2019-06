Drammatico incidente a Baia verde, muore una ragazza. Due feriti in codice rosso

Una giovane ragazza che ha perso la vita; due feriti gravi, accompagnati al più vicino Ospedale in codice rosso e diversi mezzi coinvolti: è il drammatico bilancio dell’incidente mortale avvenuto a Gallipoli. A macchiarsi di sangue, questa volta, è la statale 274, all’altezza dello svincolo per Baia Verde.

Impossibile, almeno per il momento, raccontare la dinamica dell’accaduto. L’unica cosa certa è che nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro mezzi: uno scooter, due auto e un furgone.

Inutili i soccorsi. Quando le ambulanze allertate da alcuni automobilisti di passaggio si sono precipitati sul luogo del dramma, per la ragazza, purtroppo, non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constarne il decesso. I feriti, invece, sono stati accompagnati a sirene spiegate alla volta del ”Vito Fazzi” di Lecce.

La ricostruzione dell’accaduto