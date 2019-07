Dramma sulla statale 101: perde il controllo dell’auto e si ribalta, muore giovane mamma

È di un morto il bilancio del terribile incidente stradale che si è verificato, questa mattina, sulla statale 101. A perdere la vita è Barbara Fiore, una mamma 32enne di Gallipoli, l’ennesima vittima della strada. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna stava andando a lavoro quando, improvvisamente, all’altezza dell’uscita per Lido Conchiglie [marina di Sannicola] ha perso il controllo della sua auto, una Hyundai, per cause ancora tutte da stabilire. Il sinistro è stato devastante.

Prima che finisse fuori strada, l’auto ha sbandato, si è ribaltata più volte su se stessa e ha terminato la corsa in una campagna che delimita la carreggiata. Una sequenza terribile in cui la 32enne è sbalzata fuori dall’abitacolo. Per lei non c’è stato più nulla da fare. Il suo corpo è stato trovato a diversi metri di distanza dalla macchina, quasi completamente distrutta. Del veicolo resta solo un ammasso di lamiere accartocciate.

Una volta scattato l’allarme, sulla strada statale 101 si è precipitata un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Poco dopo, sono giunti anche i vigili del fuoco dal distaccamento locale che hanno cercato a lungo i due bambini, temendo che fossero in macchina con la mamma al momento dell’incidente. Sul posto, anche Carabinieri della Compagnia di Gallipoli a cui tocca ora il compito di ricostruire le fasi dell’incidente che è costato la vita ad una giovane mamma.

Pensavamo di esserci messi alle spalle un mese di giugno drammatico, purtroppo anche a Luglio si è costretti a registrare l’ennesimo incidente stradale mortale.