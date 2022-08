Tricase, scontro con un’auto sulla provinciale: uomo sullo scooter finisce a terra

Risale a ieri pomeriggio l’incidente che ha coinvolto un uomo in sella alla sua moto e un’auto che viaggiavano in direzione opposta. Intorno alle 18.30, infatti, un uomo su uno scooter è finito sull’asfalto mentre percorreva la strada provinciale 78, a Tricase, che collega il comune salentino al mare.

Lo scooter, che viaggiava in direzione del mare, si è scontrato con una Lancia Musa che viaggiava in direzione opposta, verso il paese. Lo scontro è avvenuto all’altezza del distributore Eni. A causa dello scontro, l’uomo è finito sull’asfalto. Sul posto, immediatamente la Polizia locale e il personale del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. L’uomo alla guida dello scooter è stato condotto in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Per il conducente dell’auto, invece, non ci sarebbe stata nessuna ferita.

Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’incidente ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che a causare lo scontro sia stata una svolta avventata verso l’area di servizio a lato della strada.