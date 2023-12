Va a sbattere contro il guard rail sulla Brindisi-Lecce, paura per una donna

Poteva avere conseguenze molto più gravi, fortunatamente, il tutto si è concluso con alcuni danni all’autovettura e un grandissimo spavento.

A poco meno di 24 ore da quello avvenuto a Copertino, nel quale ha perso la vita il 29enne Simone D’Amato, si registra un nuovo incidente sulle strade del Salento.

Poco prima delle 16.00 di oggi, infatti, per cause ancora da chiarire, sulla Brindisi-Lecce, all’altezza dell’ingresso per la “Capitale del Barocco”, una donna alla guida della propria macchina, ha perso il controllo andando a sbattere contro il guard Rail.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce e i sanitari del 118.

Fortunatamente, ripetiamo, la conducente del mezzo non ha riportato ferite ed è uscita dall’auto con le proprie gambe.

Sul luogo del sinistro i Caschi Rossi hanno prontamente messo in sicurezza la zona e l’autovettura e successivamente, insieme agli agenti della Polizia Locale, hanno compiuto tutto i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato ai fatti.