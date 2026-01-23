Investito da un’auto sulla Cutrofiano-Supersano, perde la vita 41enne

La tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri. I sanitari del 118 non hanno potuta fare altro che constatare il decesso

E’ di un morto il tragico bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.

Nella tarda serata di ieri, sulla strada provinciale che da Cutrofiano conduce a Supersano ha perso la vita un 41enne.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava camminando lungo la carreggiata, quando è stato investito da un’autovettura che sopraggiungeva.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dell’uomo, troppo gravi le ferite riportate.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza la dinamica del sinistro.

