Alla guida dell’auto sulla Surbo-Trepuzzi esce fuori strada e si ribalta, paura per un 19enne

Ancora non si conoscono le cause che hanno portato ai fatti, ma un altro grave incidente si è verificato nel Salento.

Nella serata di ieri, le lancette dell’orologio avevano superato le ore 21.00, per cause ancora da chiarire, sulla Strada Provinciale 92, che collega Surbo a Trepuzzi, all’altezza di una curva, una Fiat 600, condotta da un 19enne, è uscita fuori strada ribaltandosi.

Non appena dato l’allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, che hanno estratto il corpo del giovane dalle lamiere, per poi affidarlo ai sanitari del 118 che dapprima hanno prestato i primi soccorsi in loco, per poi trasportarlo presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo del sinistro, anche gli uomini delle Forze dell’Ordine che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’accadimento.

L’incidente non ha coinvolto altre autovetture.