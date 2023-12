Perde il controllo dell’auto, esce fuori strada e si ribalta. Perde la vita 22enne di Ruffano

È di un morto il tragico bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle arterie stradali salentine.

Nella mattinata di oggi, infatti, per cause ancora da stabilire, F.G. 22enne di Ruffano, sulla strada che collega Ruffano a Surano, ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava, una Fiat Punto, è finito fuori strada e si è ribaltato.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimare il giovane, ma per lui non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate a causa del sinistro.

Sul luogo della tragedia, anche i militari dell’Arma dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno causato l’incidente.