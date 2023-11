Perde il controllo dell’auto, sfonda il guard rail e precipita nella scarpata. Ferite due persone

Chi si sarà trovato ad assistere alla scena o a transitare in quel momento, certamente, avrà pensato al peggio. Fortunatamente, il tutto si è risolto con il mezzo andato distrutto e due feriti non gravi.

Alle prime luci dell’alba di oggi, poco dopo le 5.00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, con il supporto di un’autogrù, è intervenuta prontamente sul ponte di accesso alla Strada Statale 16, la Lecce-Maglie, all’altezza dello svincolo Galugnano-San Donato, per un incidente stradale.

Sul luogo del sinistro una Ford Fiesta che, per cause al momento in corso di accertamento, aveva abbattuto il guard rail ed era precipitata lungo la scarpata adiacente.

Fortunatamente, le due persone all’interno dell’auto, un 23enne e un 24enne, erano riusciti a uscire dall’abitacolo riportando solo lievi ferite.

Le squadre dei Caschi Rossi, hanno immediatamente messo in atto tutte le operazioni di soccorso e, grazie all’utilizzo dell’autogrù a, hanno recuperato il mezzo dalla posizione pericolosa in cui si trovava, potendo scivolare lungo la strada sottostante.

È stato fondamentale l’efficace coordinamento delle operazioni di soccorso per garantire la sicurezza dei due feriti e degli altri utenti dell’arteria stradale.

Le cause dell’incidente sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.