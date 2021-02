Tragedia nella notte sulla Vernole-Melendugno, si scontrano auto e bici. Nulla da fare per il ciclista

È stata una serata funestata dagli incidenti stradali quella di ieri. Il primo si è verificato nel centro cittadino di Nardò, dove, a causa dell’impatto con un’autovettura, un 16enne a bordo di uno scooter è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale “Vito Fazzi”. Nel secondo, qualche ora più tardi, purtroppo, una persona ha perso la vita.

Poco prima della mezzanotte di ieri, sulla strada che collega Vernole a Melendugno, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate un’autovettura, una Citroen C3 condotta da un giovane di Vernole e una bicicletta alla guida della quale vi era un extracomunitario, del quale non sono ancora note le generalità.

Ad avere la peggio il conducente della due ruote che è stato sbalzato di sella, cadendo violentemente sull’asfalto.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, però, altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dell’uomo. Troppo gravi le ferite riportate a seguito della violenta caduta.

Il conducente dell’autovettura, invece, è rimasto illeso.

Sul luogo della tragedia anche i militari dell’Arma dei Carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al dramma.