Perde il controllo della Punto e si schianta contro un camion, 45enne in codice rosso

È di un ferito grave il bilancio del terribile incidente stradale, avvenuto questa mattina sulla statale 101, all’altezza dello svincolo per Copertino e San Donato. Il secondo dopo la tragedia che è costata la vita a una 40enne albanese, travolta da un camion mentre stava compilando il modulo di costatazione amichevole per un ‘banale’ tamponamento.

Le lancette dell’orologio avevano segnato da poco le 6.30, quando si è verificato il sinistro. L’uomo, un 45enne di Copertino, si trovava sulla statale quando, all’altezza di una curva, ha perso il controllo della Fiat Punto, schiantandosi contro un autocarro. L’impatto è stato talmente violento che l’utilitaria si è trasformata in un ammasso di lamiere accartocciate. Distrutta completamente la parte anteriore.

Una volta scattato l’allarme, probabilmente da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato i mezzi incidentati al centro della carreggiata, sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco. Una volta estratto dall’abitacolo, il malcapitato è stato accompagnato a sirene spiegate all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso. Ha riportato diverse fratture, ma secondo quanto trapelato non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Presenti anche gli agenti della stradale. Toccherà ai poliziotti, infatti, tentare di ricostruire la dinamica del sinistro e cosa lo abbia provocato. Impossibile, almeno per il momento, capire perché il 45enne abbia sbandato e perso il controllo del mezzo. Le cause sono in corso di accertamento.