Resta incastrato tra la ruota e il marciapiede, l’incidente finisce in tragedia: anziano muore in Ospedale

Non ce l’ha fatta l’anziano protagonista dell’incidente stradale avvenuto, quando l’orologio aveva da poco segnato le 9.00, a Surbo. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, Carlo Sticchi, 92 primavere, stava camminando in via Domenico Cirillo, a pochi metri dal palazzo del Comune, quando sarebbe stato “investito” da una Opel Corsa, condotta da un 70enne. Dopo l’urto, il poveretto è caduto sull’asfalto, restando incastrato con la gamba tra il marciapiede e la ruota dell’auto.

Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’anziano è stato poi consegnato nelle mani dei sanitari del 118 che, a bordo di un’ambulanza, lo hanno accompagnato al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso per una frattura al ginocchio e altre lesioni.

Una volta avuto un quadro completo delle sue condizioni, il 92enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma il suo cuore ha smesso di battere. Per l’anziano, conosciuto a Surbo come un gran lavoratore, non c’è stato nulla da fare. I medici non sono riusciti a evitare il drammatico epilogo e l’uomo è morto in ospedale poche ore dopo il suo arrivo.

Sul posto, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Salvatore Caretto, per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.