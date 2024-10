Incidente sul lavoro a Galatina. Disposta una doppia consulenza per far luce sulla tragedia

Disposta una doppia consulenza per far luce sul tragico incidente sul lavoro di mercoledì mattina nel centro abitato di Galatina, in cui ha perso la vita Maurizio Misciali, un 47enne residente a Sogliano Cavour, dopo essere stato schiacciato da un camion in manovra. E c’è un indagato per omicidio colposo.

L’iscrizione nel registro degli indagati del legale rappresentante della ditta incaricata dei lavori, un 46enne di Galatina, è un atto dovuto in vista degli accertamenti investigativi. Difatti, questa mattina, il pm Massimiliano Carducci ha conferito l’incarico al medico legale Alberto Tortorella per l’autopsia che verrà eseguita nella giornata di lunedì. Non solo, poiché è stata disposta una consulenza per ricostruire la dinamica dell’incidente, affidata all’ingegnere Lelly Napoli e in questo caso le operazioni inizieranno il 31 ottobre.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti, Maurizio Misciali stava lavorando all’allestimento di un cantiere edile, per poter avviare degli interventi di ristrutturazione su un’abitazione in via Modena. Per motivi ancora in fase di accertamento, la vittima sarebbe stata travolta da un furgone, nel quale erano riposte le attrezzature per l’installazione dei ponteggi. Nonostante gli immediati soccorsi prestati dai colleghi e dai residenti, poi raggiunti dagli operatori del 118, per l’uomo non vi è stato più nulla da fare. Le indagini dovranno accertare se il 47enne abbia accusato un malore per poi essere investito, o se sia finito sotto il camion per l’errore di qualcuno. Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia del commissariato locale, dai poliziotti della Scientifica e dagli ispettori dello Spesal, (il Servizio della Asl di Lecce incaricato della sicurezza sui luoghi di lavoro).

L’indagato è difeso dagli avvocati Luigi Covella e Daniela Sindaco. I familiari della vittima sono assistiti dall’avvocato Roberto Tarantino.