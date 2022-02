Incidente sulla Lecce-Maglie, tre feriti. Nell’altra corsia tamponamento a catena per i curiosi

È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla statale 16 che da Lecce conduce a Maglie. La dinamica dell’accaduto è ancora poco chiara. Toccherà agli uomini delle forze dell’ordine ricostruire cosa abbia portato allo scontro, avvenuto poco prima di mezzogiorno all’altezza dello svincolo per San Donato. Le auto, danneggiate, hanno fatto pensare al peggio agli automobilisti di passaggio che hanno chiesto aiuto. Attivata la macchina dei soccorsi, sul posto si sono “precipitati” i Vigili del Fuoco del comando provinciale che hanno estratto dalle lamiere il conducente di un veicolo coinvolto, rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Tutti i feriti – tre in tutto, come detto – sono stati affidati alle cure dei sanitari del 118 che li hanno accompagnati in Ospedale per le cure del caso. Al Vito Fazzi di Lecce e al Ferrari di Casarano sono giunti in codice giallo. Nulla di grave, insomma.

Il traffico ha subito rallentamenti, ma c’è di più. Disagi si sono registrati anche nell’altra corsia di marcia a causa di un tamponamento provocato, probabilmente, da alcuni curiosi che hanno rallentato o si sono distratti per capire che cosa stesse accadendo al di là della carreggiata.