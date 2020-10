Furgone si ribalta sulla Tangenziale, due persone in ospedale e traffico in tilt

Il ribaltamento, l’arrivo dei soccorsi e via la corsa in ospedale.

Un nuovo grave incidente si è registrato questa mattina nel Salento e, più precisamente, sulla Tangenziale di Lecce, dove, per cause ancora da chiarire un furgone si è ribaltato rimanendo fermo sulla carreggiata.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo che, una volta sul posto, si sono adoperati per estrarre le due persone presenti all’interno del mezzo, rimaste incastrate tra le lamiere, con loro anche i sanitari del 118 che, una volta prestate le prime cure in loco, hanno trasportato le vittime in ospedale.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale e di Polizia Locale che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Utile alle investigazioni, potrà essere l’ascolto dei testimoni che hanno assistito alla scena.

Una volta terminate le operazioni di rilievo gli uomini delle Forze dell’Ordine, si sono messi all’opera per regolare la circolazione, rimasta congestionata a causa delle lunghissime code createsi.