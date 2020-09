Scontro tra autovetture sulla Tangenziale Ovest, traffico in tilt e code

Chi ha assistito alla scena avrà pensato a conseguenze ben più gravi, fortunatamente, il tutto si è risolto con un grandissimo spavento e il traffico rallentato nella zona in cui è avvenuto il tutto.

Nella mattinata di oggi, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le ore 9.45, sulla Tangenziale Ovest di Lecce, all’altezza dell’uscita 12 A per immettersi sulla strada che conduce a Galatina, per cause ancora da chiarire, due autovetture, una Renault Clio e una Hyundai si sono scontrate. Ad avere la peggio il mezzo di fabbricazione giapponese che a seguito dell’impatto è andato a finire nel canale che costeggia la carreggiata.

Fortunatamente l’incidente non ha causato, ripetiamo, conseguenze drammatiche.

Subito dopo lo scontro, immediato è partito l’allarme e sul posto sono giunti gli uomini delle Forze dell’Ordine che si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato al sinistro. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto dei testimoni che hanno assistito.

Contestualmente, poi, hanno regolato il traffico rimasto congestionato. Sul luogo anche i mezzi di soccorso.

(Ph Protezione Civile Salento)