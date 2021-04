Tragedia sfiorata sulla Monteroni-Lecce, Tir esce fuori strada e si ribalta. Conducente in ospedale

Ancora non si conoscono le dinamiche che hanno portato ai fatti e come sempre spetterà agli inquirenti stabilirle con esattezza.

Tragedia sfiorata questa mattina sulla Monteroni-Lecce, quando, per cause ancora da chiarire un Tir è finito fuori strada ribaltandosi.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il sinistro non abbia coinvolto altri mezzi.

Non appena dato l’allarme sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che, hanno dapprima prestato le prime cure in loco al conducente dell’autotreno, per poi condurlo a sirene spiegate, in codice rosso, presso l’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce.

I militari dell’Arma si sono prontamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza l’esatta dinamica. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito alla scena.