Scontro tra auto a Galatone, donna trasportata in ospedale

È di una donna ferita e trasportata in ospedale il bilancio di un nuovo incidente sulle strade del Salento.

Nella serata di ieri, infatti, intorno alle 21.00, a Galatone, in Via del Mare, per cause ancora da chiarire due autovetture, una Fiat Idea e una Peugeot 3008, si sono scontrate.

Ad avere la peggio la conducente della macchina di fabbricazione francese.

Non appena lanciato l’allarme sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure in loco alla vittima, l’hanno condotta presso l’ospedale di Galatina.

Sul luogo del sinistro anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli, che hanno messo in sicurezza i mezzi e la zona.