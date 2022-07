Tre gravi incidenti stradali in poche ore sulle strade del Salento, il bilancio è di 13 feriti e un morto

Una tragica sequenza di incidenti stradali si sono susseguiti tra la notte di ieri e le prime ore della giornata di oggi. Il più grave quello che ha causato la morte di un 39enne di Lecce. L’impatto si è verificato poco dopo le 7.00 sulla strada provinciale che collega Monteroni a Copertino. L’uomo alla guida di un motore è finito contro il rimorchio di un camion, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente in Via Roggerone: il bilancio è di 9 feriti

Ma la lunga e preoccupante scia di incidenti stradali aveva avuto inizio nella serata di ieri. Alle ore 21.20 circa, infatti, era dovuta intervenire una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce in via Roggerone, la strada che collega il capoluogo e il borgo di San Ligorio con le marine di Frigole, Torrechianca e Spiaggiabella. L’impatto aveva visto coinvolte due autovetture: una Mini Clubman e una Wolkswagen Lupo, quest’ultima andata in fiamme dopo lo scontro. Nella prima autovettura vi era una famiglia di quattro persone di cui due bambini (uno dei quali trasportato in codice rosso in ospedale). Nella Lupo viaggiavano quattro ragazzi tra i 16 e 17 anni e il conducente ventenne, tutti rimesti feriti e trasportati in ospedale.

Incidente all’alba in Via Sannicola a Lecce, il bilancio è di 4 giovani feriti

Stamattina, alle luci dell’alba, intorno alle ore 5.35, sono dovuti intervenire i Caschi Rossi di Lecce allertati da una chiamata in centrale. Si era verificato il ribaltamento di un auto con quattro ragazzi a bordo, in Via Sannicola a Lecce. Sul posto i Vigili del Fuoco hanno provveduto a soccorrere il conducente e gli occupanti della vettura e a mettere in sicurezza la zona interessata dall’evento. Fortunatamente non destano preoccupazione le loro condizioni di salute.