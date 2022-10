Viale della Repubblica, due incidenti in poche ore sull’isola spartitraffico. Monta la protesta dei cittadini

Due incidenti stradali nel giro di poche ore in Viale della Repubblica a Lecce. Sul banco degli imputati, a detta dei residenti che hanno contattato la redazione di Leccenews24.it, l’isola spartitraffico che si trova al centro della carreggiata e che ha la funzione di mettere in sicurezza i pedoni che attraversano in prossimità.

In realtà il combinato disposto della disattenzione di molti automobilisti (talvolata accompagnata da una velocità eccessiva) con la scarsa illuminazione del manufatto in cemento sono causa di numerosi incidenti. E a lamentarsi non sono soltanto le vittime dei sinistri, che ritengono non adeguata la segnaletica, ma anche i proprietari delle abitazioni situate nei pressi dell’isola. Cosa accade infatti? Accade spesso, talvolta nel cuore della notte, che gli automobilisti, dopo aver centrato lo spartitraffico, perdano il controllo del mezzo finendo sulle vetture parcheggiate nella zona in questione.

‘Abbiamo sempre paura che centrino le nostre auto dopo una carambola, auto che abbiamo acquistato con tanti sacrifici. Per non parlare poi della preoccupazione per chi guida il mezzo o per qualche passante che si trova nelle vicinanze’, dicono alcuni residenti alla nostra testata. ‘Stanotte alle 2.30, una veicolo di grossa cilindrata è andato completamente distrutto ed ha centato un furgoncino che si trovava a pochi metri. Stasera un’altra vettura…Fino a quando andremo avanti?Purtroppo Viale della Repubblica è una via molto trafficata della città di Lecce…’.

Fortunatamente fino ad ora non è mai accaduto che i veicoli siano finiti su inermi passanti, ma il rischio c’è. C’è, eccome! Proprio su questa testata nei mesi scorsi, Giancarlo Capoccia, coordinatore cittadino di Mrs Lecce aveva lanciato l’allarme lamentando alcune criticità dello spartitraffico.