‘Viale della Repubblica va messa in sicurezza’, il Movimento Regione Salento lancia l’allarme

‘Viale della Repubblica a Lecce versa in uno stato di pericolosità a causa della scarsa segnalazione delle isole spartitraffico o salvagente recentemente realizzate. La nostra azione sarà sempre propositiva ma non possiamo non mettere al centro del nostro impegno la sicurezza dei cittadini’. L’esordio di Giancarlo Capoccia in qualità di coordinatore cittadino di Lecce del Movimento Regione Salento non poteva che essere su un tema collegato alla sicurezza, in questo caso la sicurezza stradale.

In questi giorni, ma a dire il vero già da un po’ di anni (perchè la questione a Lecce è seria e non certo da ora…), sta montando nel capoluogo una crescente preoccupazione per la situazione di varie arterie cittadine: lo stato dissestato del manto stradale, la presenza di buche che in alucni casi diventano vere e proprie voragini, l’istallazione di strutture cilindriche che per alcuni sarebbero di giovamento ai pedoni per altri di autentica pericolosità. Per non parlare dell’annoso problema delle piste ciclabili, vecchie e nuove, che sta facendo montare il malumore dei leccesi anche per i riverberi sul traffico diventato ingestibile.

Questa volta al centro dei riflettori finisce Viale della Repubblica, un’arteria interessata da un notevole flusso di mezzi anche pesanti, per la quale il Movimento regione Salento chiede maggiore attenzione: “Abbiamo segnalato e chiesto una soluzione poiché l’approssimarsi di un’isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell’isola. Nel caso in questione, oltre alla mancanza della segnaletica orizzontale con doppia striscia bianca continua al centro della carreggiata, l’isola non presenta alcuna zebratura in testata, alcun dispositivo – nè a luce riflessa nè colonnina luminosa-. Segnaletiche che, oltre ad essere normate dal Codice della Strada, fungono quale valido supporto visivo-direzionale per gli automobilisti garantendo più sicurezza ai pedoni che attraversano la carreggiata’.

L’auspicio del coordinamento cittadino di Mrs è che si metta in sicurezza con urgenza la strada “vista la scarsa illuminazione che viene garantita, per i 160 metri trattati, da cinque corpi luminosi posizionati solo da un lato. Sarebbe bene che le testate fossero segnalate oltre che con i dispositivi a luce riflessa anche con alcune colonnine luminose’.