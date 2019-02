Farmaci sequestrati al Vito Fazzi, indagati Direttore Medico e Coordinatore Infermieristico

La Procura ha convalidato il sequestro probatorio dei farmaci “sospetti” del Vito Fazzi di Lecce, eseguito nei giorni scorsi dai Nas.

Il pubblico ministero Maria Vallefuoco ha notificato l’avviso di garanzia nei confronti di: Giuseppe Colonna, 52enne di Gallipoli, Dirigente Medico dell’Unità Operativa di Cardiologia Interventistica con Emodinamica e Luigi Cavallo, 60 anni di Strudà, Coordinatore infermieristico. Rispondono entrambi dell’ipotesi di reato di “somministrazione di medicinali guasti o imperfetti”.

L’iscrizione nel registro degli indagati, occorre sottolineare, è da ritenersi un atto dovuto in vista dei successivi accertamenti investigativi.

Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Corleto, Luigi Covella e Stefania Pancosta.

Nei giorni scorsi, i carabinieri del Nas hanno fatto ingresso presso la sala di Angiografia per effettuare poi il sequestro di 5 confezioni medicinali e 3 siringhe preparate con specialità medicinali scadute di validità. I farmaci e i dispositivi medici sono stati rinvenuti in un carrello ed in un armadietto.

Naturalmente occorrerà capire se si tratta di rimanenze di giacenza che non sono state contate in fase di inventario annuale o di farmaci utilizzati sui pazienti anche oltre la data di scadenza.