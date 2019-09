Favori su multe e pass per ottenere il voto? Indagati Luca Pasqualini, Antonio Finamore e altre quattro persone

Una serie di perquisizioni per far luce su presunti illeciti nella gestione di multe, ricorsi e pass, in cambio di voti. Vi è un nuovo filone d’inchiesta, dopo quello relativo alle case popolari, coordinato dal pm Roberta Licci. In mattinata, gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito una serie di perquisizioni, sequestrando numerosi documenti.

Risultano indagati: Luca Pasqualini, 48 anni di Lecce, ex assessore alla mobilità della Giunta Perrone; Antonio Finamore, 63enne leccese, consigliere comunale e capogruppo di Prima Lecce nella prima amministrazione a guida di Carlo Salvemini, Luisa Fracasso, 45enne leccese; Loredana Valletta, 53 anni di Lecce; Francesca Vallone, 51enne leccese e Gianluca Lobasso, 46 anni di Lecce.

Rispondono a vario titolo ed in diversa misura di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, falso ideologico, corruzione, truffa.

In particolare, Pasqualini avrebbe favorito alcuni soggetti in cambio del voto.

Sarebbero infatti emerse condotte illecite, nella gestione dell’ufficio verbali della polizia locale, dell’Ufficio ricorsi del giudice di pace e dell’Ufficio traffico e mobilità -pass del Comune di Lecce.