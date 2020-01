Ubriaco colpisce con calci e pugni un’auto in sosta, indagato 24enne gambiano

Nel pomeriggio di ieri gli agenti di Polizia della Questura di Lecce sono intervenuti in Via Orsini del Balzo, dove un cittadino 24enne del Gambia, in stato di ebrezza alcolica, aveva colpito con calci e pugni un’auto in sosta.

L’uomo, risultato già destinatario di provvedimento di espulsione, dopo essere stato indagato per danneggiamento e inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio nazionale, è stato posto a disposizone del personale della Divisione Immigrazione per ulteriori provvedimenti.

Una denuncia per furto

Sempre il 2 gennaio, poi, una volante è intervenuta in tarda serata in via Duca Degli Abbruzzi, in merito alla segnalazione di una persona che aveva localizzato il proprio telefono cellulare, rubato alcuni giorni fa nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, mentre era seduto su una panchina, accanto a un cittadino extracomunitario di colore che, appropriatosi dello smartphone si era dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Considerato che la localizzazione del telefono conduceva in via Duca Degli Abruzzi, è stato controllato dagli agenti un cittadino 30enne senegalese, che uscito da un supermercato era intento a parlare a un telefono indicato dal denunciante come il proprio.

lìL’uomo ha dichiarato di aver comprato il telefono da un altro straniero su subito.it. Al termine degli accertamenti, il cellulare è stato riconsegnato al legittimo proprietario e lo straniero indagato per ricettazione.