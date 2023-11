Intascarono oltre 17mila euro euro destinati al pagamento della Tosap? Marito e moglie sotto processo

Una coppia finisce sotto processo con l’accusa di avere intascato ben 17.106 euro, destinati al pagamento della tassa di riscossione dei tributi del Comune di Lecce. Marito e moglie rispondono dell’ipotesi di reato di peculato. Il processo si sta celebrando dinanzi al Tribunale di Lecce.

La prossima udienza è fissata per il 4 dicembre, innanzi ai giudici in composizione collegiale. Sul banco degli imputati compaiono un ex dipendente della Dogre e la moglie che potranno difendersi dalle accuse nel corso del dibattimento.

I fatti risalgono al 2022. Secondo l’accusa, un ex dipendente della concessionaria per il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi e la moglie, anch’essa autrice materiale, nelle vesti di intestataria formale, avrebbero intascato complessivamente la somma di 17.106 euro.

La somma sarebbe stata erogata, tramite più assegni bancari di importi diversi, da due società per il pagamento della Tosap, dovuta al Comune di Lecce per l’occupazione di suolo pubblico, necessario ad alcuni lavori di manutenzione straordinaria nel territorio.

I due coniugi, nel settembre del 2022, vennero rinviati a giudizio, al termine dell’udienza preliminare, per il reato di truffa aggravata. Il gup, difatti, accolse l’istanza avanzata dal pubblico ministero. Nel corso dell’udienza del 12 ottobre scorso, davanti al giudice monocratico, però, il reato venne riqualificato in peculato,”perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e agendo in concorso tra loro, si procuravano un ingiusto profitto pari a 17.106 euro”. E gli atti del processo sono stati trasmessi ai giudici della seconda sezione collegiale per la celebrazione del processo.

Il Comune di Lecce, intanto, ha affidato l’incarico per la costituzione di parte civile, all’avvocato Francesco Campasena.