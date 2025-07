L’interno della Cattedrale di Otranto fruibile senza sedute

Nuova tappa per il percorso di valorizzazione dei beni ecclesiastici dell’arcidiocesi di Otranto.

Da oggi, 4 luglio, infatti, la Basilica Cattedrale di Otranto è fruibile senza le sedute: ciò permette di far risaltare maggiormente la bellezza del mosaico dell’albero della vita.

Questa decisione, che rientra in un piano ampio di promozione dei beni artistici e culturali, segue il rilancio del Museo diocesano avvenuto lo scorso anno e il suo inserimento in un itinerario tra le opere ecclesiastiche site in Otranto: cattedrale, torre campanaria e chiesa di San Pietro.

La rimozione delle panche è comunque legata alla disponibilità liturgica della Cattedrale, a partire dalle celebrazioni presiedute dall’Arcivescovo e da tutte quelle iniziative che scandiscono la vita liturgica diocesana e parrocchiale.

Da marzo a giugno il Museo è stato visitato da 40mila persone; nei mesi di luglio e agosto sarà aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 13:00 (con ultimo ingresso alle 12:30), e dalle 15:30 alle 19:30 (con ultimo ingresso alle 19:00).

Il ticket unico Museo + Chiesa di San Pietro ha un costo di 5 Euro. Gratuità: bambini fino a 10 anni, diversamente abili con un accompagnatore, religiosi e religiose, guide con patentino.