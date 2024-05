18enne accoltellato per una ragazza contesa? Dopo l’arresto, il 17enne sarà interrogato

Si svolgerà domattina, davanti al giudice, l’interrogatorio del 17enne sottoposto ad arresto in flagranza di reato con l’accusa di aver accoltellato un 18enne a Gemini (frazione di Ugento), per una presunta rivalità in amore.

L’udienza di convalida si svolgerà, alle ore 13, dinanzi al gip Paola Liaci, presso il Tribunale per i minorenni. Il 17enne risponde della provvisoria ipotesi di reato di tentato omicidio con l’aggravante dei motivi abietti o futili ed assistito dall’avvocato Marco Costantino, potrà fornire la propria versione dei fatti o avvalersi della facoltà di non rispondere.

Il giudice dovrà stabilire se convalidare la richiesta di arresto della Procura per i minorenni. Inoltre, dovrà decidere se applicare la misura cautelare al 17enne.

Le indagini

I fatti risalgono al primo pomeriggio di mercoledì. Un ragazzo di 18 anni è stato ferito all’altezza di una scapola e del braccio sinistro da un fendente, nella piccola Gemini, una frazione di Ugento. In base a quanto emerso nell’immediatezza dei fatti, i due si sarebbero incontrati, intorno alle 14, presso la zona 167. Ci sarebbe stato, anzitutto, un acceso diverbio, tra i due. Ad un certo punto, però, la situazione sarebbe degenerata, poiché il 17enne, avrebbe cacciato un coltellino dalla tasca e avrebbe colpito il “rivale in amore”. Alla base del gesto, dovuto a motivi sentimentali, pare ci sia stato una ragazza contesa tra i due. La vittima, dopo l’accoltellamento, è stata accompagnata per le cure mediche, presso il pronto soccorso dell’ospedale “Ferrari” di Casarano. Le ferite sono per fortuna risultate superficiali. Il 18enne, nel frattempo, è stato dimesso dall’ospedale. Dopo la chiamata giunta alle forze dell’ordine, sono prontamente arrivati sul posto i carabinieri della stazione di Ugento che hanno provveduto a rintracciare e arrestare il 17enne per tentato omicidio. Inoltre, il coltello è stato sottoposto a sequestro. Su disposizione del pm Paola Guglielmi della Procura per i minorenni, il giovane è stato accompagnato presso l’istituto di prima accoglienza di Monteroni.

Ora si attende l’esito dell’udienza di convalida dell’arresto.