Giovane muore all’alba mentre lavora, intervengono Cisl e Fit Cisl Lecce: ‘Inumano morire sul lavoro a 28 anni!’

Ha perso la vita mentre stava lavorando a causa dello scontro tra il camion per la raccolta dei rifiuti su cui viaggiava e un suv alle prime luci dell’alba di oggi.

Il Salento si vede costretto a piangere ancora una volta un giovane strappato alla vita, per di più, mentre lavorava.

Per questo Cisl Lecce e Fit Cisl Lecce esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane lavoratore di 28 anni, deceduto questa mattina alle 5:00 in un incidente stradale sulla Statale 275. Il lavoratore, che viaggiava a bordo di un mezzo compattatore della nettezza urbana, ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere. È inumano che ci si alzi per portare a casa un salario dignitoso e non si faccia più ritorno. I dati più che preoccupanti del nostro territorio ci impongono a cambiare rotta. Il problema della sicurezza è ormai un’ emergenza.

“Non è possibile morire a 28 anni mentre si sta lavorando”, dichiarano Donato Congedo, Segretario Territoriale CISL Lecce e Pierdonato Ligori, Segretario Generale Fit Cisl Lecce. “Una tragedia che ci lascia sgomenti e che pone nuovamente al centro del dibattito la questione della sicurezza sul lavoro. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia del lavoratore, colpita da un lutto così improvviso e straziante”.

La Cisl ribadisce la necessità di intensificare gli interventi per garantire la sicurezza per tutti i lavoratori.

“È fondamentale che vengano adottate tutte le misure necessarie per la prevenzione degli infortuni e la tutela della vita di chi lavora”, concludono Congedo e Ligori.