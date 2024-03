Arrestate 13 persone per associazione a delinquere e traffico di droga, parla il Comandante Provinciale dell’Arma

“Una vasta operazione antidroga, portata a termine dai Carabinieri a Casarano, che ha portato all’arresto di 13 persone, presunte appartenenti a due sodalizi criminali, apparentemente in contrapposizione con loro, dediti al traffico di stupefacenti”, con queste parole, il Colonnello Donato D’Amato, Comandante provinciale dell’Arma di Lecce, ha commentato l’operazione portata a termine dagli uomini della “Benemerita” alle prime luci dell’alba di oggi, nella quale sono sono state arrestate 13 persone (12 in carcere e uno ai domiciliari), accusate di associazione finalizzata al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di armi.

“L’inchiesta – conclude D’Amato – coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, conta complessivamente 43 indagati e ha consentito nel corso degli sviluppi delle indagini, di arrestare in flagranza 16 persone per spaccio e di sequestrare complessivamente 9 kg di di sostanze stupefacenti”.