Uccide un cane dopo averlo investito e manda in ospedale un commerciante. Denunciato guidatore in fuga

Scatta la denuncia per un guidatore accusato di avere ucciso un cane dopo averlo volontariamente investito e di avere urtato violentemente con il furgoncino anche un commerciante, spedendolo in ospedale.

I fatti si sono verificati nella mattinata di ieri a Melpignano. Come ricostruito dal commerciante presente al momento dell’accaduto e parte offesa nel procedimento, intorno alle 9.00, sarebbe scoppiato il parapiglia nel centro del paese.

L’uomo, allarmato dalle urla e uscito dal proprio esercizio commerciale, ha prima notato un furgoncino ed un auto, fermi per strada, ed i due conducenti che discutevano animatamente. In seguito, secondo quanto ricostruito dal denunciante, un cane è sceso dalla macchina ed il guidatore dell’altro mezzo è ripartito, visibilmente agitato, investendo volontariamente l’animale che è poi deceduto per le ferite riportate. Non solo, poiché il conducente del furgoncino, notando la presenza del commerciante che chiedeva di fermarsi, ha invece accelerato, colpendolo violentemente con il proprio mezzo, al fianco, al gomito ed alla spalla.

Quest’ultimo ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, rimediando una serie di traumi, con prognosi di 15 giorni.

Dalla testimonianza di un’altra persona presente al momento dei fatti, il conducente del furgoncino ha continuato la propria fuga a gran velocità, ignorando lo stop posizionato nel centro del paese.

In seguito, il commerciante si è rivolto all’avvocato a Ivan Zeppola ed ha presentato denuncia, contro ignoti, presso i carabinieri della locale stazione, per lesioni ed omissione di soccorso. Anche il conducente dell’auto e proprietario del cane investito e poi deceduto, ha presentato denuncia.