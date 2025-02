Lavori di restauro di una pajara a uso residenziale senza autorizzazioni, scatta il sequestro

Le Fiamme Gialle della Sezione Operativa Navale di Otranto, con il coordinamento del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Bari, hanno concluso un’operazione di servizio volta al contrasto dell’abusivismo edilizio su aree soggette a vincolo paesaggistico.

Militari, durante un controllo economico del territorio, hanno constatato, in località “Acquaviva di Marittima” nel comune di Diso, la realizzazione di interventi edilizi in corso di completamento, all’interno di una struttura ricettiva, in zona sottoposta a diversi vincoli.

I successivi riscontri documentali, svolti presso gli Enti di competenza, hanno permesso di appurare che le opere di restauro conservativo di una vecchia “pajara” a uso residenziale oltre al completamento delle aree esterne di pertinenza di una struttura turistico-ricettiva, quali una piscina, nuovi manufatti, viabilità interna e opere di recinzione, erano state realizzate in totale difformità dal titolo edilizio e parere paesaggistico.

Il controllo, si è esteso anche nei confronti delle imprese che eseguivano i lavori coinvolte, al fine di verificare la corretta osservanza delle norme in materia di “Lavoro Sommerso”.

Sono tuttora in corso accertamenti.

Le risultanze delle attività investigative poste in essere dai finanzieri hanno portato alla segnalazione di cinque persone a vario titolo in concorso tra loro.

L’esigenza del sequestro probatorio è finalizzato alla ricostruzione della vicenda sotto il profilo urbanistico ed edilizio per le ipotesi di reato relative all’esecuzione di interventi senza le previste autorizzazioni e/o permessi.

Le condotte illecite sono attualmente al vaglio della Procura della Repubblica di Lecce, sulla base del principio di presunzione di innocenza, pertanto, l’eventuale colpevolezza delle persone, sarà definitivamente accertata solo ove interverrà sentenza irrevocabile di condanna.