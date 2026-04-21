Lecce, Jeep Compass va a fuoco. Momenti di paura sulla Lecce-Maglie

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 16. Intorno alle ore 22:20, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce è dovuta intervenire d’urgenza a causa di un incendio che ha distrutto una Jeep Compass in transito.

L’incidente si è verificato nel tratto che conduce verso Maglie, precisamente nei pressi dello svincolo per il Convento dei Comboniani. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del veicolo si sarebbe accorto della fuoriuscita di fumo dal vano motore mentre era alla guida. Con prontezza di riflessi, l’uomo è riuscito ad accostare l’auto sul margine destro della carreggiata e ad abbandonare l’abitacolo prima che la situazione precipitasse.

All’arrivo degli operatori della sede centrale, le fiamme avevano già completamente avvolto la vettura. I Caschi Rossi hanno lavorato rapidamente per domare il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante o ad altri veicoli e mettere in sicurezza l’area, bonificando la carreggiata dai detriti e dai liquidi infiammabili.

Fortunatamente, non si segnalano feriti. Oltre agli uomini di “Viale Grassi”, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di spegnimento e per effettuare i rilievi di rito necessari a stabilire le cause che hanno generato il rogo.