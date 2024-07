A Lecce c’è qualcuno che invia lettere minatorie come The Watcher

Chi sarà il prossimo obiettivo del ‘minacciatore’ seriale? Dopo l’on. Stefanazzi, l’assessore regionale Delli Noci e l’ex assessore comunale Cicirillo non sappiamo chi riceverà ancora avvertimenti postali, ma probabilmente non finirà qui.

Una scia preoccupante ed estremamente singolare l’invio di messaggi minacciosi al termine di una campagna elettorale quando i giochi sono fatti e chi ha perso le Elezioni non ha particolari possibilità di incidere sulle scelte politiche e i provvedimenti amministrativi in città.

Però è evidente che è in atto un tentativo subdolo di rimestare nel torbido da parte di un anonimo redattore di lettere oltraggiose che sta seguendo le orme del famoso The Watcher, il misterioso protagonista a della serie tv che sta spopolando sulla piattaforma Netflix, nella quale i proprietari di una villa si vedono recapitare ogni giorno lettere intimidatorie.

Siccome siamo fra coloro che vorrebbero vivere in una città tranquilla e fiera della sua storia fatta di eleganza e accoglienza, speriamo in un intervento risolutore delle forze di Polizia, in grado di liberarci dall’autore di lettere anonime e riportare il clima a livelli civili.

Certo non possiamo sperare invece che sia il misterioso serial writer a smetterla con questa vile impresa, perché la tanta pubblicità ottenuta a mezzo stampa, e per giunta a costo zero, gli sarà senz’altro piaciuta, e come sempre avviene nella psicologia degli anonimi persecutori la perversa gratificazione che se ne deriva è un tesoretto a cui è difficile rinunciare.